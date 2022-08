Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lecce

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Lecce per la quarta giornata di Serie A. Dopo tre gare senza nessuna novità, per Spalletti potrebbe arrivare il momento per un po’ di turnover: Raspadori potrebbe essere la grande novità davanti, al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia. A centrocampo Elmas potrebbe prendere il posto di Zielinski al fianco di Anguissa e Lobotka. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Kim non si toccano, mentre a sinistra potrebbe tirare il fiato Mario Rui, con Olivera per la prima volta titolare. Tra i pali toccherà ancora a Meret. Baroni si affiderà al consueto 4-3-3, con l’attacco guidato dall’intoccabile Ceesay e ai suoi lati Strefezza e Di Francesco, in vantaggio su Banda. A centrocampo certi del posto Hjulmand e Bistrovic, per la terza maglia è corsa a due tra Gonzalez e Blin. In difesa Gendrey a destra, Pezzella favorito su Gallo per la fascia sinistra e il duo centrale composto da Baschirotto e Pongracic. Tra i pali spazio a Falcone.

Napoli(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti

Lecce(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Foto: Twitter Napoli