Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lecce

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Napoli e Lecce per la nona giornata di Serie A. Possibili novità per gli azzurri, in particolare in attacco, con Ngonge e Neres pronti dal 1’ al posto di Politano e Kvaratskhelia. Ma è ancora tutto aperto. Torna tra i pali Meret dopo l’infortunio. In casa Lecce, Dorgu a sinistra al posto dello squalificato Gallo. In attacco, possibile ritorno da titolare per Banda.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, David Neres. All.: Conte

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Rebic, Krstovic, Banda. All.: Gotti

Foto: Instagram Napoli