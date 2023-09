Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lazio

Domani alle 20.45 Napoli e Lazio scendono in campo al Maradona nel match valido per la terza giornata di Serie A. Partenze opposte per le due squadre, con i campioni d’Italia in carica a punteggio pieno, mentre gli uomini di Sarri non sono riusciti a ottenere neanche un punto tra Lecce e Genoa. Pochi dubbi di formazione per i due allenatori, che tuttavia non hanno sciolto i nodi legati ad alcuni ballottaggi. Se da una parte Garcia è indeciso sulla scelta tra Olivera e Maio Rui, e su quella tra Politano e Raspadori, Sarri deve scegliere uno tra Lazzari e Hysaj. Altro dubbio in casa Lazio riguarda l’impiego di Vecino, che potrebbe sostituire Cataldi in cabina di regia, o Kamada in mezzo al campo. Queste le probabili formazioni scelte da Garcia e Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotoka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.