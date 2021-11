Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lazio

A chiudere la 14 a giornata domani sera ci sarà la gara tra Napoli e Lazio. Partita che vedrà anche il grande tributo per Diego Armando Maradona ma che metterà in palio 3 punti fondamentali per entrambe le contendenti.

In casa Napoli, assenti i noti Anguissa, Osimhen, Ounas, Politano, Zanoli. Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne hanno svolto tutto l’allenamento in gruppo e dunque appaiono recuperati per la partita contro la Lazio.

Spalletti dovrebbe affidarsi a Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens. Il belga in ballottaggio con Petagna.

In casa Lazio, Ciro Immobile è recuperato e tornerà al centro dell’attacco biancoceleste, dopo la gara in Europa League. Pedro nuovamente dirottato sull’esterno e Zaccagni in panchina. Marusic ancora out, sempre positivo al Covid.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.