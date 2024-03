Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Juventus

Alle 20,45 domani, big match al Maradona tra Napoli e Juventus, sfida sempre molto sentita anche se non vale le primissime posizioni.

In casa Napoli, out Cajuste e Ngonge. Dovrebbe tornare titolare Juan Jesus, al fianco di Rrahmani. Di Lorenzo e Olivera sugli esterni. In mediana, Anguissa, Lobotka e Traoré. In attacco consueto tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Per la Juventus, Allegri ha annunciato i recuperi di Chiesa e Danilo ma sarà in emergenza a centrocmapo per le assenze di Rabiot e McKennie. Possibile chance per Alcaraz dal 1’. Davanti Chiesa è disponibile e dovrebbe partire titolare in coppia con Vlahovic, ma Yildiz freme e Allegri deciderà solo all’ultimo. Come detto anche Danilo ha recuperato ma potrebbe partire Rugani come titolare insieme a Gatti e Bremer.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Foto: twitter Napoli