Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

Domani al Maradona, super sfida tra Napoli e Inter che può riaprire completamente i discorsi scudetto per i campani o al comtrario, chiuderli.

In casa Napoli, confermato il 4-3-3 per Mazzarri, che esordisce al Maradona (all’epoca della prima esperienza era ancora il San Paolo). Osimhen è pronto a riprendersi il posto da titolare, anche se difficilmente farà 90 minuti. Raspadori comunque scalpita. Ai lati del nigeriano, Kvaratskhelia e Politano. In mediana, Zielinski non sta benissimo, se non ce la fa pronto Elmas. Ai box sia Mario Rui che Olivera, Mazzarri stavolta sposta Natan nel ruolo di terzino sinistro e affianca Ostigard a Rrahmani. Juan Jesus in panchina. A destra capitan Di Lorenzo.

Per l’Inter, solito 3-5-2 per Inzaghi. Bastoni si è allenato ancora a parte e non ci sarà. Dumfries torna titolare sulla destra, con Darmian arretrato in difesa. In mediana Calhanoglu sarà il regista con Barella e Mkhitaryan ai propri lati In attacco nessuna sopresa: Lautaro e Thuram guideranno ancora una volta la squadra dopo aver riposato a Lisbona in Champions.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: twitter Napoli