Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Inter

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Napoli e Inter per la trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo l’ampio turnover di Monza, Luciano Spalletti si riaffila ai titolari del terzo scudetto. Recuperato anche Mario Rui, ma dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio dal 1′ a Olivera. Dopo il problema accusato ieri in allenamento, oggi Kvaratskhelia si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia dal 1′. Simone Inzaghi, invece, potrebbe affidarsi alle rotazioni dopo le fatiche delll’Euroderby e la finale di Coppa Italia in vista. D’Ambrosio-de Vrij-Bastoni dovrebbero comporre il terzetto davanti a Onana. Gosens in vantaggio su Dimarco, mentre Bellanova dovrebbe occupare l’out di destra. Out Mkhitaryan, ci sarà Gagliardini al fianco di Barella e Asllani. Davanti spazio a Lukaku e Correa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

Foto: twitter Napoli