Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona

Dopo il poker rifilato in Polonia al Legia Varsavia, il Napoli affronterà domani alle 18 l’Hellas Verona per mantenere salda la vetta della classifica. Con l’assenza dello squalificato Koulibaly, in difesa con Rrahmani ci sarà Juan Jesus. Tornano dal primo minuto anche Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Per quanto riguarda i veronesi, Tudor dovrebbe rilanciare gli stessi undici che sono scesi in campo contro la Juventus. Ecco le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

FOTO: Instagram Rrhmani