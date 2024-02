Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Genoa

Il Napoli ospita il Genoa per riscattare la sconfitta con il Milan di domenica scorsa e puntare poi alla Champions con il Barcellona.

In casa azzurra, Mazzarri dovrebbe tornare al 4-3-3 e ritrova Meret in porta e Natan in difesa. Osimhen, rientrato nella ultime ore dalla Coppa d’Africa, non è tra i convocati. Nel tridente, Simeone resta favorito su Raspadori . A centrocampo pronto l’esordio da titolare di Traorè.

In casa Genoa, Gilardino potrebbe confermare la coppia d’attacco classica formata da Gudmundsson al fianco di Retegui. Torna disponibile in difesa De Winter, potrebbe però andare in panchina con Vogliacco ancora titolare. A centrocampo torna Frendrup titolare, mentre sugli esterni ci saranno Sabelli e Messias.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè ; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gundmundsson, Retegui. All. Gilardino

Foto: twitter Napoli