Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Frosinone

Tornano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli ospita il Frosinone al Maradona.

Ovviamente chance per entrambe le squadre per fare delle rotazioni: in porta Gollini prende il posto di Meret. Zanoli e Ostigard favoriti per un posto da titolare in difesa, mentre viene confermato Cajuste a centrocampo con Demme e Gaetano. In attacco Lindstrom affianca Simeone e Raspadori.

In casa ciociara, anche qui possibile 4-3-3 per Di Francesco. Possibile tridente in attacco con Baez, Cheddira e Caso.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri