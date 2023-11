Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Empoli

Alle 12.30, il lunch match di questa 13a giornata di Serie A è Napoli-Empoli.

In casa campana, torna Rrahmani, che farà coppia con Natan in difesa. Di Lorenzo a destra, a sinistra ballottaggio Olivera-Mario Rui, con il primo favorito. in mediana, il solito trio, Anguissa, Lobotka, Zielinski, in attacco, Raspadori confermato punta centrale, ai lati Kvaratskhelia e Politano.

In casa Empoli, possibile 4-2-3-1 per la compagine di Andreazzoli. Out Baldanzi per un problema alla caviglia: al suo posto uno tra Cambiaghi e Gyasi. Davanti confermato Caputo prima punta.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All.: Andreazzoli