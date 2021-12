Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Empoli

Spalletti convoca Anguissa, Insigne e Lozano che dovrebbero partire dalla panchina e magari entrare a gara in corso. Dovrebbe scendere in campo l’undici che ha battuto il Leicester, unici cambi Mertens per Petagna e Politano per Lozano.

Andreazzoli ha qualche dubbio in più: Bajrami scalpita dopo la bella gara con l’Udinese, Viti e Luperto si contendono il posto al fianco di capitan Romagnoli in difesa. In mediana sono in tre per due posti: Haas, Bandinelli e Zurkowski.