Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Crotone

Il Napoli per un posto in Champions, il Crotone per le ultime residue chance di salvezza. Alle ore 15.00 allo stadio Maradona in scena una sfida importante per la classifica.

Gattuso tira un sospiro di sollievo per i tamponi negativi a Zielinski e ai tre reduci dalla Nazionale italiana (Insigne, Di Lorenzo e Meret). Mertens da valutare, dopo la botta alla spalla, Osimhen favorito sul belga all’inizio.

In casa Crotone, Reca non convocato per precauzione, dopo il focolaio scoppiato nel gruppo squadra della Polonia.

Assente Petriccione per squalifica. Cosmi nel suo 3-5-2 dovrebbe affidarsi all’attacco Simy-Ounas.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Vulic, Benali, Pereira; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

