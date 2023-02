Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Cremonese per la ventiduesima giornata di Serie A. Tutti a disposizione per Luciano Spalletti, che potrebbe confermare i “titolarissimi” anche nel match contro l’ultima in classifica. Tre i possibili ballottaggi, uno per reparto: Mario Rui-Olivera in difesa, Zielinski-Elmas a centrocampo e Lozano-Politano in avanti. Dopo l’impresa negli ottavi di Coppa Italia, la Cremonese va a caccia di un’altra sorpresa contro la capolista con Davide Ballardini orientato a confermare il solito 3-5-2. In avanti out Dessers e Okereke, ci sarà Afena-Gyan al fianco di Ciofani

NAPOLI (4-3-3):Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE (3-5-2):Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.

Foto: twitter Napoli