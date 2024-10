Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Como

Si apre domani la settima giornata di Serie A con il Napoli che ospita il Como domani alle 18.30 al Maradona.

Pochi dubbi per Conte: per la partita contro il Como va verso la conferma degli undici scesi in campo a Monza e con la Juve. L’unico ballottaggio aperto è a sinistra tra Olivera e Spinazzola, con l’uruguaiano favorito per la maglia da titolare. Davanti conferma nel tridente per Politano, che affiancherà Lukaku e Kvaratskhelia.

In casa Como, anche qui, visto il grande momento, Fabregas dovrebbe confermare gli undici scesi in campo nell’ultima di Serie A contro il Verona. In difesa, dovrebbe esserci Van der Brempt. Davanti Strefezza, Paz e Fadera dovrebbero essere schierati dietro Cutrone.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Foto: twitter Napoli