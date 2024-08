Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna

Alle 20.45, il Napoli ospita il Bologna per la prima di Conte al Maradona in campionato. Campani che intendono riscattare il pesantissimo 3-0 subito a Verona.

In casa Napoli, in difesa Buongiorno non è al meglio dopo l’infortunio alla caviglia ma dovrebbe essere recuperato dal 1’. E’ da valutare ovviamente. A centrocampo, sulla sinistra, Olivera è favorito come quinto al posto di Spinazzola. Davanti dovrebbe toccare a Raspadori dal 1’ con Politano e Kvara alle sue spalle. Dalla panchina il nuovo acquisto Neres.

Per il Bologna, Italiano recupera Holm e Lucumì in difesa ma sono Erlic e Posch i favoriti nei ruoli di centrale e terzino destro. A centrocampo Aebischer e Freuler giocheranno in mediana, dietro ai trequartisti che saranno Orsolini, Fabbian e Ndoye. Davanti c’è Castro ancora favorito sul neoacquisto Dallinga.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All: Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All: Italiano.

Foto: sito Napoli