Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna

Oggi alle 18 scenderanno in campo, allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Bologna per decima giornata di Serie A.

Spalletti dovrà fare i conti con due assenze pesanti: mancheranno Rrahmani e Anguissa. Verso la panchina Osimhen, rientrato nella sfida con l’Ajax in Champions. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui. In mediana Ndombele prende il posto di Anguissa per affiancare i soliti Lobotka e Zielinski. In attacco torna Lozano a destra con le conferme di Kvaratskhelia e Raspadori. Thiago Motta, invece, dovrà fare a meno di Arnautovic (lombalgia), Schouten (problema all’anca) e Kasius (contusione al polpaccio destro), mentre è stato escluso dalla lista dei convocati Emmanuel Vignato, per scelta tecnica. Davanti a Skorupski ci saranno Posch e Cambiaso come terzini e l’inedita coppia Bonifazi e Lucumì al centro. Medel farà coppia con Ferguson in mediana, mentre Aebischer, Dominguez e Barrow avranno il compito di innescare Zirkzee.

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

Foto: Twitter Napoli