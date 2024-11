Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Domani alle 12:30 scenderanno in campo Napoli e Atalanta per l’undicesima giornata di Serie A. Conte è pronto a confermare in blocco l’11 che ha vinto a San Siro, con Gilmour in mezzo al campo e in avanti il solito tridente Politano-Lukaku-Kvara. Gasperini potrebbe affidarsi a Pasalic sulla trequarti, alle spalle di Retegui e Lookman

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

Foto: Instagram Napoli