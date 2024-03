Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Il 30° turno di Serie A si apre domani alle 12.30 con la sfida tra Napoli e Atalanta, forse una delle ultime chiamate per i campioni d’Italia per provare a riprendere il treno Champions.

In casa Napoli, non sarà della partita Kvaratshkelia, che è alle prese con una contrattura all’inguine che lo mette fuori causa. Al suo posto c’è Raspadori anche se non va trascurato Lindstrom. Ballottaggio Mario Rui-Olivera per il quarto a sinistra della difesa con il primo favorito. Per il resto dovrebbe esserci l’11 tipo, con Juan Jesus e Rrahmani in difesa. Di Lorenzo sulla destra. Anguissa, Lobotka e Traoré a centrocampo, davanti Politano e Osimhem con Raspadori, come dettom favorito su Lindstrom.

In casa Atalanta, Koopmeiners, reduce da una contusione al polpaccio subita in Olanda-Scozia, è convocato ma per lui si deciderà in extremis, ma probabilmente partirà dalla panchina. In alternativa Pasalic favorito su Miranchuk, Scamacca torna dal primo minuto in attacco. Holm favorito su Zappacosta swulla fascia destra.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Foto: sito Napoli