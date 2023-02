Le ultimissime sulle probabili formazioni di Nantes-Juventus

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Nantes e Juventus per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Chiesa e Pogba, non al meglio della condizione. Saranno due i cambi rispetto lo scorso giovedì: il primo – come detto – sarà Kostic al posto di Chiesa, mentre in cabina di regia ci sarà Locatelli al posto di Paredes. In attacco spazio a Vlahovic con Di Maria alle spalle

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

NANTES (5-3-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Coco; Sissoko, Chirivella, Moutoussamy; Blas, Mohamed.

Foto: Twitter Juventus