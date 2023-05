Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Roma

Alle 21 la Roma è ospite del Monza per una gara importante in zona Champions per i giallorossi ma anche per le ambizioni dei brianzoli.

In casa Monza, formazione topo per Palladino, unico dubbio in attacco, con Petagna leggermente favorito nel ballottaggio con Gytkjaer. Alle sue spalle agiranno Mota Carvalho e Caprari.

In casa Roma, tantissime defezioni per Mourinho, che in difesa si ritrova senza Smalling, Llorente e Kumbulla. Leggermente favorito Celik per interpretare il ruolo “braccetto” di destra nella linea a tre con Mancini e Ibanez. In mediana Cristante-Bove, con Matic squalificato. Ancora a riposo Dybala, Pellegrini e Solbakken dietro Abraham (out anche Belotti).

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota Carvalho; Petagna. All. Palladino.