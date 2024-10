Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Roma

Romani alle 18 scenderanno in campo Monza e Roma per la settima giornata di Serie A. Assenze importanti per Juric. Non sono partiti con la squadra Paulo Dybala (non convocato per un fastidio), e Hummels (che ha la febbre). C’è invece Zalewski, che è stato reintegrato. Tanti indisponibili per Nesta. In avanti Djuric sarà sostenuto da Caprari e Maldini, a centrocampo invece Pessina potrebbe tornare al centro del reparto in coppia con Bondo. Sugli esterni si va verso la conferma di Pedro Pereira e Kyriakoupoulos. In difesa davanti a Turati si muoveranno Izzo e Carboni insieme a Caldirola che prenderà il posto di Pablo Marì non al meglio della condizione.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Foto: Instagram Roma