Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Roma

Alle 18 domani, la sfida tra Monza e Roma in Serie A.

In casa Monza, in difesa è squalificato Izzo: al suo posto giocherà Caldirola. A centrocampo ballottaggio Gagliardini-Bondo. Nel tridente alle spalle di Djuric conferme per Valentin Carboni, Colpani e Dany Mota.

In casa Roma, De Rossi potrebbe optare per un possibile 4-3-3. In difesa sulal coria di destra, non è al meglio Karsdorp: c’è Kristensen a destra. Smalling ancora dalla panchina: Mancini e Ndicka saranno i centrali. Angelino favorito su Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Pellegrini con Paredes e Cristante. Davanti torna Lukaku titolare nel tridente con Dybala ed El Shaarawy.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Foto: twitter Monza