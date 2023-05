Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Napoli

Domani alle 15:00 scenderanno in campo Monza e Napoli per la trentacinquesima giornata di Serie A. Palladino si affiderà a Marlon per completare il tridente difensivo con Izzo e Caldirola davanti a Di Gregorio. Ciurria e Carlos Augusto saranno gli esterni del centrocampo a quattro, con Pessina e Rovella intermedi. Caprari e Sensi invece avranno il compito di innescare Mota, in netto vantaggio sull’ex Petagna. Diversi dubbi per Luciano Spalletti in vista della formazione da schierare contro il Monza, col tecnico che potrebbe concedere minuti a chi ha giocato meno nel corso del campionato. Sicuramente out Lozano: per il messicano stagione finita. Ancora assente Mario Rui. Nel 4-3-3 potrebbe esserci ancora Gollini tra i pali, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, con Rrahmani e Juan Jesus al centro, turno di riposo per Kim. Elmas potrebbe partire dal primo minuto con Demme e Anguissa in mediana, mentre in attacco potrebbe toccare a Politano dal 1’ nel tridente con Kvaratskhelia e Osimhen.