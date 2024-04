Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Napoli

Il Napoli prova a rilanciarsi a Monza, dopo la debacle della vigilia di Pasqua contro l’Atalanta.

Il Monza prova a chiudere il campionato con qualche soddisfazione, tra cui battere i campioni d’Italia in carica.

In casa lombarda, Bondo torna dopo la squalifica, ma dovrebbe partire dalla panchina. Turno di stop invece per Pessina, espulso nell’ultima gara. Palladino pensa a Colpani-Maldini-Dany Mota alle spalle di Djuric

In casa Napoli, Calzona avrà a disposizione Kvaratskhelia, che dovrebbe partire titolare nel tridente offensivo insieme a Politano (favorito su Ngonge) e Osimhen. A centrocampo Zielinski in vantaggio su Cajuste. Per il resto, consueto 11 per i campani.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Akpa-Akpro, Gagliardini; Colpani, Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

