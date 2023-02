Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Milan

Derby domani alle ore 18 con in campo Monza e Milan.

In campo la squadra ancroa imbattuta nel 2023, il Monza, che vuole continuare il momento magico, contro un Milan che si sta ritrovando e reduce dalla vittoria in Champions contro il Tottenham.

In casa brianzola, non c’è l’infortunato Carlos Augusto. Palladino sposta Ciurria a sinistra e deve scegliere tra Birindelli e Donati a destra. Dietro a Petagna, Mota è favorito con l’arretramento di Pessina in regia.

In casa Milan, si continua con il modulo con la difesa a 3. Confermato Thiaw. Calabria e Bennacer out. Al rientro Tomori. In attacco Origi in ballottaggio con Giroud per una maglia da titolare, con il belga favorito sul francese.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Donati, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna.

Allenatore: Palladino.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Origi.

Allenatore: Pioli.

Foto: sito Monza