Domani alle 20:45 scenderanno in campo Monza e Milan per l’undicesima giornata di Serie A. Leao va verso la terza panchina di fila in campionato, verso la conferma Okafor e Chukwueze. Torna dal 1′ Pulisic e rientrano dalle squalifiche Theo Hernandez e Reijnders

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta

MILAN (4-2-3-1: Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca

Foto: Instagram Milan