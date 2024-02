Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Milan

Alle 20,45, derby lombardo tra Monza e Milan a chiudere la 25a giornata di Serie A.

In casa Monza, possibile 3-4-2-1 per Palladino. In difesa, ballottaggio Izzo-D’Ambrosio con il primo favorito. Una novità dovrebbe essere a centrocampo con il ritorno di Gagliardini dal 1′ al fianco di Pessina. Panchina, invece, per Bondo. Sulla trequarti scalpita Valentin Carboni per far coppia con Colpani alle spalle di Dany Mota terminale offensivo. In panchina il centravanti puro, Djuric.

In casa Milan, possibile qualche cambio dopo l’impegno di Europa League. In attacco Jovic potrebbe far rifiatare Giroud. Okafor favorito su Pulisic sulla fascia. In difesa possibile ritorno dal 1′ di Thiaw. Bennacer in ballottaggio con Reijnders a centrocampo. Florenzi a destra al posto di Calabria.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Dany Mota. All. Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli

Foto: twitter Monza