Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Juventus

All’U-Power Stadium, alle 15 sfida delicata tra Monza e Juventus.

Esordio in panchina per Palladino, che sostituisce Stroppa. Il tecnico dovrebbe affidarsi a un 3-4-1-2, con Pessina alle spalle di Caprari e Mota Carvalho. Probabile riconferma Di Gregorio tra i pali.

In casa Juve, Allegri potrebbe tornare al 3-5-2 anche in campionato, con Bremer, Bonucci e Danilo come braccetto di destra. De Sciglio e Kostic gli esterni a tutta fascia, in avanti Di Maria sottopunta, al fianco di Vlahovic. Squalificati Milik e Cuadrado.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Izzo, Mari; Birindelli, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota Carvalho, Caprari. Allenatore: Raffaele Palladino.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri (in panchina Landucci).

Foto: sito Monza