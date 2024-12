Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Juventus

Per la Juve, un nodo in particolare da sciogliere. La presenza di Danilo, che ha avuto un problema alla caviglia. Il brasiliano è convocato ma la sua presenza è in forte dubbio, non essendo partito con la squadra e domani verrà deciso il da farsi. McKennie pronto a fare il terzino sinistro, anche se Cambiaso è convocato. Out anche Douglas Luiz e Weah. Nico Gonzalez va verso una maglia da titolare da trequartista (favorito su Mbangula), con Yildiz probabilmente a sinistra e Conceicao sulla corsia destra.

Queste le probabili formazioni: