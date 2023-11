Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Juventus

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Monza e Juventus per la quattordicesima giornata di Serie A. Palladino pensa a due cambi rispetto al pari col Cagliari: dietro potrebbe tornare Pablo Marì, mentre l’altra novità potrebbe essere il ritorno di Ciurria sulla fascia destra. Davanti verso la conferma Colpani e Dany Mota alle spalle di Colombo. Allegri ha annunciato il ritorno di Danilo, ma partirà dalla panchina. Locatelli potrebbe tornare dal 1′, in caso di assenza giocherebbe Miretti con Rabiot spostato al centro. Verso la conferma la coppia d’attacco composta da Vlahovic e Chiesa.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All. Palladino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Foto: Twitter Juventus