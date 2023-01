Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Inter

Il posticipo del sabato sera vede in scena un derby lombardo interessante tra Monza e Inter. In casa brianzola, Palladino non recupera Rovella e così in mediana c’è il dubbio Machin-Ranocchia per affiancare Pessina. L’attacco è legato alla scelta su Petagna: se l’ex Napoli parte dalla panchina, spazio a Caprari con Ciurria dietro a Mota Carvalho.

In casa Inter, Inzaghi può dare fiducia agli 11 anti Napoli, con pochi cambi. Lautaro favorito su Dzeko e in difesa, De Vrij al posto di Acerbi.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho

Allenatore: Raffaele Palladino

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku

Allenatore: Simone Inzaghi

Foto: twitter Monza

Foto: sito Monza