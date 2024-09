Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Monza e Inter per la quarta giornata di Serie A. Tanto turnover per Inzaghi contro il Monza. In difesa giocheranno De Vrij e Carlos Augusto, testa a testa tra Bisseck e Pavard. Due ballottaggi a centrocampo: Frattesi e Mkhitaryan sono favoriti su Barella e Zielinski. Opportunità per Asllani al posto di Calhanoglu. Taremi resta in panchina, Lautaro Martinez vuole esserci: il capitano dell’Inter dovrebbe fare coppia in attacco con Thuram. Nesta dovrà fare a meno di Birindelli, pronto Pedro Pereira. Mota e Maldini agiranno a supporto di Djuric.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: sito ufficiale Inter