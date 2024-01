Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Inter

Alle 20,45 domani, il Monza ospita l’Inter nel positcipo del sabato della 1a giornata di ritorno di Serie A.

In casa Monza, in porta out Di Gregorio, c’è Alessandro Sorrentino. Davanti solito ballottaggio Dany Mota-Colombo, con il portoghese avanti nelle gerarchie. Alle spalle del centravanti ancora favoriti Colpani e Valentin Carboni

In casa Inter, consueto 3-5-2. In difesa Pavard verso la conferma come braccetto destro,in ballottaggio con Darmian e Bisseck. Scalpita anche De Vrij, che potrebbe far rifiatare uno dei titolari. A centrocampo Frattesi, nonostante il gol decisivo col Verona, dovrebbe iniziare di nuovo dalla panchina. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan in mediana, torna dal 1′ Dimarco, che era subentrato col Verona , in attacco non si toccano Lautaro e Thuram.

Queste le probaili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Carboni V.; Dany Mota. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Foto: Instagram Monza