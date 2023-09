Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Verona

Alle 15, domani, il Milan ospita il Verona.

Possibile novità in casa rossonera. con Pioli che dovrebbe varare un 3-4-3 e a diverse novità. Tre centrali in difesa con Calabria e Theo Hernandez che potrebbero riposare lasciando spazio a Musah e Florenzi.

Krunic e Reijnders in mediana. Pulisic, Giroud e Leao sono confermati in attacco anche se il francese potrebbe fare staffetta con Okafor.

In casa Verona, possibile 3-4-2-1, out Doig e Folorunsho. Sulla sinistra del centrocampo potrebbe giocare Terracciano con Lazovic schierato più avanti. In attacco favorito Bonazzoli.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-4-3): Sportiello: Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Leao.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni

Foto: sito Milan