Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Venezia

Il Milan arriva a un crocevia importante della stagione, con Fonseca già in grande dubbio sulla panchina rossonera. A San Siro, alle 20.45, domani, arriva il Venezia.

In casa rossonera, alcuni cambi per Fonseca, in vista anche della Champions. In difesa, Gabbia titolare al posto di Pavlovic, farà coppia con Tomori. Calabria fuori per una forte contusione in allenamento, a destra gioca Emerson Royal. Dopo la vicenda a Roma, tornano dall’inizio Theo Hernandez e Leao rispettivamente al posto di Terracciano e Chukwueze. In mediana Fofana e Reijnders. Sulla trequarti Pulisic favorito su Okafor. Abraham titolare in attacco, Morata parte dalla panchina, lo spagnolo non è ancora al 100 % e magari sarà pronto per il Liverpool.

In casa Venezia, indisponibile Bjarkason, Di Francesco pensa a qualche ritocco rispetto al Torino. Davanti Pohjanpalo con Oristanio e il rientrante Busio. Sulle fasce Candela e Zampano, centrocampo completato da Duncan e Nicolussi Caviglia. In difesa riecco Idzes, Svoboda (in vantaggio su Altare) e Sverko davanti a Joronen.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco