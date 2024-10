Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Milan e Udinese per l’ottava giornata di Serie A. I rossoneri dovranno fare a meno dello squalificato Theo Hernandez, che sconterà la prima delle due giornate di squalifica ricevute, ma hanno ritrovato Loftus-Cheek: l’inglese, però, non dovrebbe partire dall’inizio. Okafor più di Leao, dubbio Tomori-Pavlovic. Tra i bianconeri Thauvin out: Iker Bravo verso una maglia da titolare in coppia con Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Ekkelenkamp, Karlstrom, Zemura; Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic.

Foto: Instagram Milan