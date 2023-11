Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese

Alle 20.45, a San Siro, il posticipo tra Milan e Udinese chude le gare del sabato dell’11a giornata di campionato.

In casa Milan, Pioli sta pensando a un cambio di sistema di gioco, optando per un 4-4-2. In difesa ritrova Thiaw dopo la squalifica ma perde Kalulu e Pellegrino per infortunio. A centrocampo recuperato Loftus-Cheek, che dovrebbe partire dalla panchina. Coppia centrale Krunic-Reijnders con Musah e Leao sulle fasce. Davanti chance per Jovic in ballottaggio con Okafor, per giocare al fianco di Giroud.

In casa Udinese, Cioffi dopo il turnover in Coppa, rimette i titolari, in campionato, dopo la gara di Coppa Italia. Perez, Bijol e Kabasele riprendono il posto in difesa A centrocampo Walace al centro con Lovric e Samardzic ai lati. Ebosele e Kamara favoriti per il ruolo di esterni Davanti Pereyra a supporto di Lucca.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Jovic, Giroud. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi