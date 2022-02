Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese

Ad aprire la 27a giornata di Serie A è la sfida tra Milan e Udinese, in programma domani alle 18.45.

I rossoneri vogliono riscattare subito il pareggio di Salerno, per proiettarsi verso il derby di Coppa Italia.

In casa rossonera, ancora out Ibra, Giroud dovrebbe partire dall’inizio. Alle sue spalle Brahim Diaz, Leao e Messias, con quest’ultimo favorito su Saelemaekers. Out Bennacer per squalifica.

In casa friulana, Pereyra torna a disposizione dal 1′ minuto, dopo alcuni minuti con la Lazio. In attacco la coppia Deulofeu. ex della gara, e Beto.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.