Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Torino

Domani sera alle 20.45 a San Siro sfida tra Milan e Torino per la prima giornata di Serie A. Due esordi in panchina, sia per il Milan che per il Torino, quindi gara che particolarmente interessante anche per quello.

In casa Milan, Fonseca dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. Pulisic si è allenato a parte ma non preoccupa, dovrebbe esserci dall’inizio. In attacco Morata è favorito per una maglia da titolare. Reihnders e Pavlovic, come annunciato da Fonseca in conferenza, non partiranno dal 1′. Per Emerson Royal invece esordio rimandato per questioni burocratiche. A destra spazio a Calabria

In casa Torino, esordio per Vanoli che riparte da un 3-5-2. Coco parte titolare in difesa, in attacco si dovrebbe partire con Sanabria al fianco di Zapata. Possibile panchina iniziale anche per Vlasic con Ricci, Ilic e Linetty come trio di mediani.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli