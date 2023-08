Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Torino

Pioli orientato a confermare l’11 che ha vinto a Bologna. Rientra Musah dalla squalifica. L’ultimo acquisto Pellegrino va in panchina. Attacco quindi con Pulisic e Leao larghi, in mezzo Giroud. Difesa con Calabria, Thiaw, Tomori e Calabria. In mediana, Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders.

Per il Torino indicativamente stesse scelte della prima giornata anche per Juric. In ballottaggio, Radonjic e Karamoh e , Vojvoda con Lazaro con i primi favoriti.

Queste le probabili formazioni: