Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Spezia

Alle 18.30 a San Siro, il Milan ospita lo Spezia, per provare la corsa al primo posto, lo Spezia per fare punti importanti in zona salvezza.

In casa Milan, Pioli perde, Tomori operato al menisco, starà fuori un mese. Assente anche Tonali squalificato. Tampone negativo per Calabria e Castillejo, che tornano a disposizione.

In casa Spezia, Thiago Motta avrà maggiore possibilità di scelta dopo che si sono negativizzati i giocatori alle prese con il Covid. Indisponibile il solo Colley.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.