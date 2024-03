Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Slavia Praga

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Milan e Slavia Praga per la gara di andata di Europa League. Dietro viaggi verso la conferma Gabbia al fianco di Kjaer, mentre sulla destra dovrebbe spuntarla Florenzi (squalificato in campionato). Torna dal 1′ Reijnders, con Bennacer verso la panchina. Pioli non dovrebbe cambiare nulla in attacco rispetto alla Lazio, coi soliti tre alle spalle di Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Vlcek, Ogbu, Zima; Doudera, Masopust, Oscar, Diouf; Provod, Wallem; van Buren. All. Trpisovský

