Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Torna la Coppa Italia con la sfida tra Milan e Sassuolo per gli ottavi di finale.

Turnover in casa rossonera in vista della sfida di venerdì contro l’Atalanta. Sportiello tra i pali e dalle corsie laterali dove giocheranno Calabria e Terracciano Non convocati Theo (contusione al piede) e Maignan (piccolo intervento chirurgico dentale). Loftus-Cheek sulla trequartisti, Okafor non sta bene e allora a sinistra sarà confermato Leao. In attacco ci sarà dal 1′ Abraham. Le altre conferme rispetto a sabato saranno Fofana e Reijnders.

Per il Sassuolo, previsto un po’ di turnover anche per Grosso che potrebbe anche usare il 4-2-3-1; Berardi dovrebbe partire dalla panchina, con Volpato titolare al suo posto. Dall’altra parte spazio a Laurienté, con Mulattieri favorito al centro dell’attacco. In mezzo al campo c’è Obiang ma potrebbe anche spuntarla Ghion.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Missori, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso