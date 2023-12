Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Il Milan chiude il 2023 ospitando il Sassuolo a San Siro.

In casa rossonera, con Tomori, Kalulu e Thiaw out e Pellegrino da poco rientrato dopo un lungo stop, Pioli ripensa a Theo Hernandez da centrale accanto a Kjaer, con Florenzi e Calabria esterni. A centrocampo non ce la fa Musah: spazio a Bennacer e Reijnders. Loftus-Cheek, Leao e Pulisic dietro Giroud in attacco.

Per il Sassuolo, Dionisi recupera Domenico Berardi, ma perde Boloca, operato alla mandibola. A centrocampo Thorstvedt non al meglio, ma dovrebbe stringere i denti. In difesa Tressoldi favorito su Ferrari con Erlic sicuro del posto. Sulla trequarti l’ex Castillejo dal 1′.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi