Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Il Milan dopo la prima sconfitta in campionato vuole riprendere la marcia, contro però un Sassuolo in crescita e sempre pericoloso.

In casa rossonera, Pioli recupera Maignan, che sarà tra i pali, come annunciato dal tecnico. Difesa a 4 con Theo a sinistra, uno tra Florenzi e Kalulu a destra e Kjaer-Romagnoli centrali. Mediana con Kessie e Bennacer. Davanti Ibrahimovic supportato da Saelemaekers, Diaz e Leao.

In casa Sassuolo, ancora in dubbio Djuricic e Boga: potrebbero recuperare, al massimo per la panchina. Dionisi avrà anche a disposizione Frattesi, vista che gli è stata tolta la squalifica.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.