Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Domani alle 20:45 scenderanno in campo – a San Siro – Milan e Sampdoria per la trentaseiesima giornata di Serie A. Solo due cambi nel Milan rispetto al derby di ritorno di Champions League perso contro l’Inter lo scorso 16 maggio. In difesa torna Kjaer, che è in vantaggio su Tomori. Sulla trequarti Saelemaekers è favorito rispetto a Messias. Stankovic dovrebbe confermare gli undici scesi in campo contro l’Empoli, gara pareggiata 1-1. Assenti gli infortunati Audero, Conti e Pussetto. In attacco spazio al tandem Gabbiadini–Quagliarella supportato da Djuricic

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella.

Foto: Twitter Milan