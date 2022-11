Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Salisburgo

Il Milan si gioca la qualificazione a San Siro contro il Salisburgo. Ai rossoneri basterà non perdere per strappare il pass per la fase a eliminazione diretta, ma guai a fare calcoli.

In casa rossonera, Tomori rientra dalla squalifica e si prende il suo posto al centro della difesa accanto a Kjaer con lo slittamento a destra di Kalulu. Alle soalle di Giroud, Krunic preferito ai più fantasiosi Diaz e De Ketalaere per occupare la casella da trequartista, poi Rebic e Leao.

In casa Salisburgo, gli austriaci dovrebbero recuperare in extremis Adamu, ma solo per la panchina. Il baby fenomeno Sesko favorito per fare coppia con Okafor.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Sesko, Okafor. All. Jaissle

Foto: twitter Champions