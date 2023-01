Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Roma

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Roma. Pioli in conferenza ha annunciato che nessun infortunato riesce a recuperare. Linea difensiva titolare davanti a Tatarusanu, di nuovo preferito a Mirante. In mediana confermati Bennacer e Tonali. Parole di elogio per De Ketelaere, ma sulla trequarti è ancora favorito Brahim Diaz. Davanti ci sarà ancora Olivier Giroud. Nessun dubbio sulla difesa: confermati Ibanez-Mancini-Smalling, A sinistra si rivede Zalewski titolare, in vantaggio su Spinazzola e, soprattutto, El Sharaawy. A destra intoccabile Celik. Mourinho rilancia Abraham, titolare in attacco al posto di Zaniolo, non in perfette condizioni dopo una botta subita contro il Bologna.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Foto: Twitter Milan