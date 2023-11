Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-PSG

Domani alle 21 scenderanno in campo Milan e Paris Saint-Germain per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Buone notizie per Pioli, che per la partita decisiva nel girone di Champions ritrova dal primo minuto sia Pulisic che Theo Hernandez. Ancora indisponibile Kjaer in difesa, ci sarà Thiaw con Tomori. A centrocampo potrebbe tornare Loftus-Cheek da titolare, mentre per le altre due maglie ci sono tre giocatori in corsa: Krunic, Reijnders e Musah.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

Foto: Twitter Milan